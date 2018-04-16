Дизайн упаковки, Премиум Класс

$70
Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки1404 просмотра
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#1$50
#2$20

О компании и товаре:

Компания производит медные кружки для алкогольных напитков.

Сфера деятельности:

Клубы, бары, рестораны, ночные заведения

Рынок сбыта продукции - США и Канада

Наши клиенты:

18+, любители ночных клубов, вечеринок всяческих тусовок. Для которых важна неповторимость и изящество .

Направление деятельности производителя:

кружки, ложки, металлические стопки, и т.д.

Что я ожидаю получить:

Креативный дизайн упаковки внутри и снаружи упаковки

По окончанию конкурса дизайнер должен предоставить:

     Дизайн упаковки внутри/снаружи   

     Готовый документ к печати.

     Исходный файл в векторе.

Полное описание технического задания:

https://docs.google.com/document/d/1ppegoqI-DXzLK0WIeyWozlp_0bBLPe8Xll0EvWx8RSk/edit#

Пожалуйста не стесняйтесь, задавайте вопросы.

6 лет назад
Pavel8611
Павел 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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