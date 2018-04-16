Подготовить дизайн листовки и инструкции к товару

Дизайн продукцииЗакрыт11 заявок221 просмотр
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Подготовить дизайн листовки  и инструкции, предложить интересный и современный дизайн, подготовить макет для печати в типографии.

Формат А5 и А6.

Срок 3 дня.

Оплата 30 WMZ  или на карту Привата

6 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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