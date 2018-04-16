Подготовить дизайн листовки и инструкции, предложить интересный и современный дизайн, подготовить макет для печати в типографии. Формат А5 и А6. Срок 3 дня. Оплата 30 WMZ или на карту Привата
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужна сделать дизайн визитки. Лого компании использовать не надо.
Наш сайт https://goo.gl/uCVtH5
Графика которую нужно использывать http://prntscr.com/j6ueoc
Данные работников http://prntscr.com/j6uf5n
- Похожие заказы
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Ищу дизайнера, чтобы нарисовал коробку для развивающей игрушки. Оплата достойная. По всем вопросам по контактам.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $70
О компании и товаре: Компания производит медные кружки для алкогольных напитков. Сфера деятельности: Клубы, бары, рестораны, ночные заведения Рынок сбыта продукции - США и Канада Наши клиенты: 18+, любители ночных клубов, вечеринок всяческих тусовок. Для которых важна неповторимость и изящество ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайн визиток в 4 вариантах с разными фонами и логотипами У нас есть два логотипа и хотим посмотреть как будут выглядеть визитки на черном фоне и с фото подложкой сайт Tenderkeeper.ru Нужен бизнес вариантЗавершен6 лет назад
[list][*]Есть 80% контента и слайдов[*]Нужен общий дизайн и местами копирайт[*]Продукты и услуги event-marketing agency. Хотелось бы чтоб человек имел опыт в написании бизнес презентаций в сфере event-marketing[*]Есть масса фотографий с мероприятий нужно сделать Mood board[*]Кидайте ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать 25 - 50 обложек по готовому шаблону в индизайне, замена только картинок, текста и цвета. Одна обложка - 130р.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт6 лет назад
Мария, добрый день. Мне необходимо сделать дизайн пригласительного для моего молодого человека ДР. Ему исполняется 45 и хотели бы сделать в тематике James Bond. Как базу взять стандартное изображение рекламы фильма Skyfall и на нем отобразить детали приглашения. Смогли ...Закрыт6 лет назад
необходимо сделать стильный дизайн рамки для фото тренеров участвующих в Танцевальных сборах пример в прикрепленном файле: на 4 чел и на одного челЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать макет в Corel Draw для туристической фирмы в цветах для наглядности и в кривых для его изготовления.Завершен6 лет назад
Необходимо сделать лаконичную солидную визитку для юриста.Завершен6 лет назад