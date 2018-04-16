Дизайн визитки

$5
Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужна сделать дизайн визитки. Лого компании использовать не надо.

Наш сайт https://goo.gl/uCVtH5

Графика которую нужно использывать http://prntscr.com/j6ueoc

Данные работников http://prntscr.com/j6uf5n

6 лет назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Подготовить дизайн листовки и инструкции к товару

    Подготовить дизайн листовки  и инструкции, предложить интересный и современный дизайн, подготовить макет для печати в типографии. Формат А5 и А6. Срок 3 дня. Оплата 30 WMZ  или на карту Привата

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн коробки

    Доброго времени суток. Ищу дизайнера, чтобы нарисовал коробку для развивающей игрушки. Оплата достойная. По всем вопросам по контактам.

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн упаковки, Премиум Класс

    $70

    О компании и товаре: Компания производит медные кружки для алкогольных напитков. Сфера деятельности: Клубы, бары, рестораны, ночные заведения Рынок сбыта продукции - США и Канада Наши клиенты: 18+, любители ночных клубов, вечеринок всяческих тусовок. Для которых важна неповторимость и изящество ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн визиток

    Нужно сделать дизайн визиток в 4 вариантах с разными фонами и логотипами У нас есть два логотипа и хотим посмотреть как будут выглядеть визитки на черном фоне и с фото подложкой сайт Tenderkeeper.ru Нужен бизнес вариант

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание презентации и медиа-кита

    [list][*]Есть 80% контента и слайдов[*]Нужен общий дизайн и местами копирайт[*]Продукты и услуги event-marketing agency. Хотелось бы чтоб человек имел опыт в написании бизнес презентаций в сфере event-marketing[*]Есть масса фотографий с мероприятий нужно сделать Mood board[*]Кидайте ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • James Bond приглашение на ДР

    Мария, добрый день.  Мне необходимо сделать дизайн пригласительного для моего молодого человека ДР.  Ему исполняется 45 и хотели бы сделать в тематике James Bond. Как базу взять стандартное изображение рекламы фильма Skyfall и на нем отобразить детали приглашения.  Смогли ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад