Визитка + листовка

# 1 — $ 15

Что должно быть на листовке

Первая сторона:

1 - логотип (+ Цветочная мастерская)

2 - информация о том что розы у нас от 20 руб

3 - информация о том что у нас бесплатная доставка

4 - Информация о том, что предъявителю скидка 30% (скидка действительна при самовывозе, на товар по акции нет скидки)

Вторая сторона:

Наши адреса с небольшими картами, чтобы было понятно где примерно мы.http://go.2gis.com/kkll1 наши контакты и наши соцсети.

Все есть в 2гис (должно быть 2 адреса в набережных челнах)

У второй стороны должно быть 2 одинаковых образца, единственное с другими картами другого города, другие контакты и соцсети. http://go.2gis.com/1duhl Нижнекамск Визитка должна быть в стиле листовки ну или наоборот :)