Дизайн карточки 50х90 для акции – 7й напиток в подарок

$10
Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки23 просмотра
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Fast-food кафе при дороге  "Fudo". Готовим вкусную домашнюю еду, хот-доги, пиццу, правильное кофе и многое другое. Для постоянных клиентов, хотим создать систему лояльности "7й кофе в подарок". Есть готовый логотип, нужно только обыграть, добавить может что-то от себя.  С лицевой стороны наш брендовый дизайн, с другой – дизайн с полями для 6-ти печатей. Место для хэштега, сайта, адреса.

6 лет назад
zenyk2
31 годПольша
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
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