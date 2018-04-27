Дизайн карточки 50х90 для акции – 7й напиток в подарок

Fast-food кафе при дороге "Fudo". Готовим вкусную домашнюю еду, хот-доги, пиццу, правильное кофе и многое другое. Для постоянных клиентов, хотим создать систему лояльности "7й кофе в подарок". Есть готовый логотип, нужно только обыграть, добавить может что-то от себя. С лицевой стороны наш брендовый дизайн, с другой – дизайн с полями для 6-ти печатей. Место для хэштега, сайта, адреса.