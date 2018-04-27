Дизайн карточки 50х90 для акции – 7й напиток в подарок

Нужен дизайн-рисунок по теме добровольных спасателей для изготовления бандан-баффов, посвященных учениям добровольных спасателей. Сайт организации (для понимания тематики) www.extremum.spb.ru Образцы старых версий для примера приложены. Требования к макету: т.к. заготовка в форме трубы, а печать плоская, то тубу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Fast-food кафе при дороге "Fudo". Готовим вкусную домашнюю еду, хот-доги, пиццу, правильное кофе и многое другое. Для постоянных клиентов, хотим создать систему лояльности "7й кофе в подарок". Есть готовый логотип, нужно только обыграть, добавить может что-то от себя. С лицевой стороны наш брендовый дизайн, с другой – дизайн с полями для 6-ти печатей. Место для хэштега, сайта, адреса.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗакрытнет даты
- $32
Нам нужен минимализм, простота, узнаваемость. На визитике: логотип, ФИО, телефон, адрес, электронный адрес, адрес сайта (в приложенном файле) Первый вариант: вертикальный. С одной стороны логотип, с другой контактная информация. Полностью черный фон, остальные элементы белого и синего ...Завершен6 лет назад
Требуется создать серию крышек-этикеток для банок в двух размерах 12 см в диаметре и 14 см в диаметре для печати на принтере. Примеры в прикрепленных файлах.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка дизайна серийной обложки - Детская энциклопедия о животных. Создание обложек серии (8 книг) по вашему шаблону.Закрыт6 лет назад
Добрый день! Есть потребность в разработке фирменного бланка предприятия Компания занимается торговлей. Бланк необходим лаконичный, с фоном Но желательно в синих тонах Логотип уже естьЗавершен6 лет назад
Скидочная картаДизайн продукции17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн школьных выпускных альбомов. Молодёжно, модно, современно. Выпуски начальных классов, последних классов, институты, университеты. Нужно, для начала 5-10 шаблонов. На 2-10 листов. В наличии имеются фотографии учеников одного класса снятые в нескольких стилях. В дальнейшем можно отснять ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно разработать макет значка (круглый на булавке) , содержание (текст) в приложении, лого тоже. Нужно в таком же порядке, как в примере сверху надпись - мигрант посередине лого - за штатом снизу - ДА легко. ( Да выделить) В общем ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать дизайн внешнего вида машины компании. Испытуемым будет Ford F-150. Результат должен быть вектрорным файлом который в последствии будет распечатан на специальном материале и наклеен на машину. Компания занимается индустриальными малярными работами. В приложении ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт6 лет назад
Двусторонняя листовка А5. на первой стороне принт и лого, на второй текст и конткактыДизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад