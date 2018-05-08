Листовка и визитка

Необходимо разработать дизайн каталога для косметических товаров. Каталог должен быть в виде конструктора, что бы при появлении новых товаров их можно было без проблем в ставить в каталог и отправить на печать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет,
нужно создать дизайн для стильной визитки и листовки
тема: Шугаринг
Размер визитки стандартный , размер листовки 10x7см 300dpi
вылеты 3 мм под обрез
графические элементы не менее 4 мм от краёв
цена ваша
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