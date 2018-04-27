Дизайн макета каталога товаров

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок253 просмотра
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Необходимо разработать дизайн каталога для косметических товаров. Каталог должен быть в виде конструктора, что бы при появлении новых товаров их можно было без проблем в ставить в каталог и отправить на печать.

6 лет назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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