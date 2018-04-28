Дизайн упаковки

$250
Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки617 просмотров
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#1$250

Привет коллеги!

Компания производитель винилового напольного покрытия организовываетконкурс на дизайн упаковочной коробки для своей продукции.

Дизайнеру участвующему в конкурсе необходимо предоставить 2 макета

1)     Макет для Винилового покрытия с пробкой https://vinilam.ru/all_catalog/gibrid_corck/

2)     Макет для Винилового покрытия с паркетным узоромhttps://vinilam.ru/all_catalog/pvh_plitka_kleevoy_zamok/

К данному конкурсу будут прикреплен логотип компании,разработанные ранее примеры коробок, фотография с размерами упаковки.

Заказчик будет оценивать креативность и визуальную привлекательность работ. Каких-то

конкретных требований и пожеланий к макетам нет.

Есть только требования разместит место инструкцию, логотипы, сертификатов, название покрытия.  Эти иконки можно вытащить из макетов которые будут в общем архиве.

Логотипы, примеры здесь

https://drive.google.com/open?id=1_sFQXV_H3X-CeNfFfss77zflhO6W4lol

*Победитель конкурса берет на себя обязательства после получения призового фонда, разместит в дизайне всю тех информацию. Контакты, инструкции. Простыми словами, довести макеты до ума. 

6 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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