Дизайн визитки

Дизайн продукцииЗавершен10 заявок174 просмотра
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Нужно разработать шаблон визитки, пример во вкладке.

6 лет назад
sanchez55553
Александр 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$7
2 дня
Работа сделана оперативно и качественно, рекомендую!
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