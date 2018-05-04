Дизайн визитки

Нужен воблер, думали в виде рубля, на нем разместить логотип Мокке (он во вложении) и написать Самая выгодная цена (тоже обыграть)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать шаблон визитки, пример во вкладке.
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