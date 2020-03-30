sanchez55553

Требуется разработать лэндинг на Вордпресс, используя предоставленный шаблон. Вся необходимая информация и материалы будут переданы в личном сообщении. Ожидается качественная реализация с учетом функционала и дизайна.
- Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго дня! Цель: попасть в топы по ключевым запросам. Всю конкретику отправлю в ЛС. На первом этапе нужен грамотный анализ.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт4 года назад
Файл прикрепленСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
1. Настроить отправку формы (после нажатия кнопки отправить, не переводит на страницу благодарности)2. На мобильном не отображается фото страницы3. Интеграция всех форм с амосрм (нужно настроить ссылки на кнопке)4. Добавление блоков «статьи» и «квалификация на главную страницуСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен специалист который на регулярной основе (2-3 занятия в неделю) готов помогать освоить английский в режиме онлайн.Уроки и Репетиторство35 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Детали расскажу в скайпе, работы не много, для знающего человека на час, скидывайте в лс логин скайпаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, требуется перенести сайт на WordpressСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
SEO Продвижение сайта вечными ссылкамиПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать ненавязчивые отзывы/комментарии на тематическом ресурсе ВАЖНО! В отзывы ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить ссылку на сайт!!!Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $13
Чат-форма обратной связи с анимацией для сайтаЗавершен5 лет назад
- $15
Есть проблемы с alert (всплывашка), нужно создать отдельную страницу и прикрутить ее к сайту.Завершен5 лет назад
Собрать ключевые запросы для рекламной компании в Яндекс ДиректКонтекстная реклама14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
1.Верстка кода 2.Вставить контент(картинки) 3.Поменять цветовую схему сайта. 4.Редактировать отдельные блоки.Завершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо скопировать Лэндинг. И доработать его исходя из предпочтений.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработать шаблон визитки, пример во вкладке.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток, требуется копировать Лендинг.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, требуется скопировать ЛендингСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад