sanchez55553

Александр sanchez55553

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

shevchyk_web
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужно изменить структуру сайта на WP
WordPress
Как всегда все на высшем уровне!)
Все как обычно на уровне!
Ответный отзыв
shevchyk_web
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Перенести сайт на Wordpress
WordPress
Было приятно поработать с Александром! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заказ выполнен оперативно и качественно, параллельно доработаны изъяны старой версии сайта. Андрей всегда на связи, всегда вежлив и ответственно подходит выполнению работы. Однозначно продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
dmitry_musaev
Дмитрий 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
5 лет назад
Чат-форма обратной связи с анимацией для сайта
Приятное общение, качественная постановка задачи, всегда на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
Работа сделана в срок и без нареканий. Рекомендую Диму как классного специалиста. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
roman__danylko
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создать страницу благодарности для сайта и подключить ее
Спасибо за работу. Все грамотно и на высшем уровне. Желаю всем таких заказчиков.
Работа как обычно выполнена оперативно и качественно!!! Рома спасибо!
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roman__danylko
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Верстка landing page
Рекомендую Александра всем исполнителям для сотрудничества. Все было прекрасно. Я очень доволен работой с ним. Никаких проблем. Оплата в сроки. Прислушивается к советам (нормальным советам). Всегда на связи. Никакого давления. Просто все отлично. Мне было очень приятно с ним работать. Побольше бы таких заказчиков. Если Александр выбрал вас как исполнителя, то считайте что вам очень повезло. Вы будете довольны такому сотрудничеству.
Однозначно рекомендую Романа как квалифицированного специалиста. С нуля сверстал сайт в поставленные сроки, на протяжении всей работы была мгновенная обратная связь. Все мои "хотелки" как заказчика были реализованы на 100%. Дальнейшее сотрудничество!? Ответ да, не задумываясь!!!
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