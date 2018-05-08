Дизайн всех площадок для проекта

Необходимо обновить дизайн проекта Mr Scrooge. Из уже существующего логотипа сделать обновленный, как бы повзрослевший образ.

Все объекты должны быть выполнены в едином стиле и быть узнаваемыми.

Хотелось бы показать героя Mr Scrooge современным и авторитетным, как бы взрастив его. Вероятно, потребуется перерисовка/дорисовка героя, скрины из мультика не подходят под задачу.

Утверждение дизайна происходит в несколько итераций: первоначально готовится 3 варианта, из него утверждается рабочий и обговариваются к нему правки, после чего вносятся правки в этот вариант. После утверждения макетов все файлы передаются в формате PSD с элементами на разных слоях для возможности редактирования.

Мы ждем: результаты в обговоренный срок и в необходимом формате PSD для дополнительного редактирования, если потребуется, и в подготовленной версии для WEB

Оплата: согласуется с исполнителем.

Пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ https://docs.google.com/document/d/1tGTn3F2oYMk2qjfI8EQC08jJXtgcDUIvE7X0J0FJ9iU/edit?usp=sharing и после этого пришлите свое предложение:

Имя, телеграм и скайп для связи

Обязательно порфтолио (кандидат будет отбираться по нему!)

Стоимость и сроки выполнения данного ТЗ.

Мы в поиске креативного, умеющего рисовать и делать круто дизайнера!