Редизайн первой страницы сайта 

Необходимо обновить дизайн проекта Mr Scrooge. Из уже существующего логотипа сделать обновленный, как бы повзрослевший образ. Все объекты должны быть выполнены в едином стиле и быть узнаваемыми. Хотелось бы показать героя Mr Scrooge современным и авторитетным, как ...
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