Сделать современную анимированную презентацию в Google

ПрезентацииОткрыт2 заявки39 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется создать за 3 дня ( до обеда воскр) гугл презентацию 16 слайдов

Реф по дизайну: https://app.presentations.ai/view/s2W5dR (как пример)

Конкретное текстовое и графическое наполнение пришлю исполнителю

В отклике прошу прилагать стоимость, сроки и кейсы.

Кандидатов без этих данных не рассматриваю.

месяц назад
Владимир
28 летРоссия
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месяц назад
16 отзывов
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