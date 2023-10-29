Оформить шаблон презентации

ПрезентацииЗакрыт6 заявок34 просмотра
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Необходимо оформить продающую презентацию на 7-9 слайдов по маркетинговому продукту

с вас: визуальная часть презентации - оформление, продающий дизайн, радующий глаз, красивые картинки и диаграммы.

с меня: схематическая структура, тексты.

только с примерами работ.

месяц назад
andreevich33
Антон 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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