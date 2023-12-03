Дизайн презентации для восточных коллег

Є вже готовий флаєр, треба внести правки, шукаю спеціаліста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать презентацию (материалы предоставлю) для архитектурного бюро.
Целевая аудитория - арабы, Средняя Азия, Китай и Япония (это будут разные презентации).
В дизайне необходимо учесть специфику восприятия целевой аудитории, учесть их культуру и традиции. Поэтому прошу присылать в качестве портфолио работы по этой тематике.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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