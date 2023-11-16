Создать рекламный ролик для ютуб

ПрезентацииЗавершен1 заявка12 просмотров
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Нужено сделать коротенький рекламный ролик для ютуба

2 месяца назад
otpysk
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
$10
1 день
UAH
Отлично справился с заданием, рекомендую, профессионал своего дела!
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