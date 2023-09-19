Проект о компании дисней

Есть запись видео лекции. На ее основе нужно сделать презентацию, краткое изложение лекции.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На слайдах максимум 2-3 небольших предложения. Презентация современная и профессиональная. Презентация + файл ворд на 2-3 страницы. Не яркая. Черный, белый, серый, бежевый. Плюс минус в таких цветах. Это для универа, поэтому не нужно чего-то детского. В проекте должно быть вступление, интересная история создания, история успеха, свот анализ, стратегия компании, интересные факты и завершающая часть. Основное должно быть в ворд файле, на слайдах основное, картинки и тд. Все должно быть профессионально. По поводу цены можем еще уточнить
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