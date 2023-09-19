Создать шаблон презентации

Друзья, нужно срочно сделать презентацию. Сегодня в 15:00 желательно закончить. Презентация есть, ее только нужно сделать красиво, в соответствии в темой выставки (выставка искусства). Есть картинки, из которых выбрать наполнение. Нужно срочно )