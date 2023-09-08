Сделать небольшую презентацию.

Необходимо сделать презентацию для выступления перед бизнесменами и руководителями компании в рамках благотворительности для привлечения денежных средств на реализацию комнаты релаксации детского дома. Необходимо просто красиво накидать в презентацию.

Краткий план:

1. Сделать общий красивый Шаблон с Эмблемой Спарты, Легиона 7. - информация будет.

2. Раскидать кто мы, откуда, что делаем и зачем.-информация будет.

3. Написать про Дет. дом: преподавателей, сайт, фотографии, психиатры с фотографией и биографией сотрудников. - что то поискать в интернете, что-то предоставим.

4. Зачем нужна комната релаксации? Ссылки на исследования. Для каких детей и как помогает. - сайты и краткая информация в презентациях.

5. В конце презентации Куар код со Счётом - предоставим.

Оплату обговорим.