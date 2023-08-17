Сделать презентацию

ПрезентацииЗакрыт9 заявок78 просмотров
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Подредактировать презентацию по недвижимости на 65 страниц. Добавить слайды при необходимости и подчесать, чтобы был красивый внешний вид презентации, с которым потом буду выходить в эфир и записывать видеоролик. Сделать простой и эстетически красивой, желательно, с возможностью редактирования и исходником. Презентация должна выглядеть просто, интересно и понятно.

4 месяца назад
guest_1693991235204
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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