Сделать презентацию

Подредактировать презентацию по недвижимости на 65 страниц. Добавить слайды при необходимости и подчесать, чтобы был красивый внешний вид презентации, с которым потом буду выходить в эфир и записывать видеоролик. Сделать простой и эстетически красивой, желательно, с возможностью редактирования и исходником. Презентация должна выглядеть просто, интересно и понятно.