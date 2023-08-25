Создание презентации для продажи женского курса

Подредактировать презентацию по недвижимости на 65 страниц. Добавить слайды при необходимости и подчесать, чтобы был красивый внешний вид презентации, с которым потом буду выходить в эфир и записывать видеоролик. Сделать простой и эстетически красивой, желательно, ...