Ульяна Шилович uliana_shilovichuliana_shilovich
22 годаБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Уникальный дизайн, который приносит результат: сайты, лендинги, мобильные приложения, UX/UI
Я делаю дизайн, не ради дизайна. Мой подход гораздо глубже: я вникаю в задачи и осмысленно выполняю их. Не ради самого выполнения для галочки, а ради нахождения смысла и профита.
Сотрудничество со мной - это:
Креативные концепции: я создаю уникальные идеи, которые делают проекты заметными и запоминающимися.
Удобство пользователя: мой дизайн ориентирован на то, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно и уверенно, используя продукты.
Бизнес-ориентированный подход: я не просто создаю интерфейсы, но и помогаю вашему бизнесу расти, максимизируя результаты и доходность.
Давайте вместе создадим дизайн, который не только выглядит хорошо, но и приносит реальные результаты для вашего проекта!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет-магазин для холдинга "АМКОДОР"нет просмотров
- Дизайн онлайн-библиотеки "Читальня"2 просмотра