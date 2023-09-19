Сделать презентацию

Необходимо нарисовать наглядную и красивую презентацию для бизнес-идеи, которую можно будет показывать организациям, выделяющим гранты под общественно важные проекты. Подчеркну особо, что просто нарисовать презентацию сегодня может и нейросеть. Я ищу специалистов, которые ...