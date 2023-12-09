Изготовление видео ролика на ТВ

Есть 3 коротких видосика боя з тенью на улице, хочу одно видео 15-20 секунд, под музыку с переходами мотивирующее?(под ваше усмотрение и опыт) спасибки))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изготовить видео ролик на тв
Длительность 15-20 сек
Тематика: строительство домов и коттеджей
От вас примеры работ, вилка цен
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