Изготовление видео ролика на ТВ

ВидеомонтажОткрыт6 заявок26 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо изготовить видео ролик на тв

Длительность 15-20 сек

Тематика: строительство домов и коттеджей

От вас примеры работ, вилка цен

11 дней назад
Евгений
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
день назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
folt1k
28 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 дней назад
$45
4 дня
RUB
ТОП-5
Видеомонтаж
Заявки фрилансеров
Антон
21 год
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Илья
17 лет
месяц в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Артем
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
157 отзывов
11 дней назад
Екатерина
17 лет
11 дней в сервисе
Была
17 часов назад
11 дней назад
Элина
16 лет
24 дня в сервисе
Была
день назад
1 отзыв
11 дней назад
folt1k
28 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 дней назад
ТОП-5
Видеомонтаж