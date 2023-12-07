Нужен монтаж видео для тик ток)))

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки7 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 3 коротких видосика боя з тенью на улице, хочу одно видео 15-20 секунд, под музыку с переходами мотивирующее?(под ваше усмотрение и опыт) спасибки))

11 дней назад
guest_1702327298875
Украина
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
  • Похожие заказы

  • Створити 9:16 відео з 16:9, де відео рухається справа наліво і назад

    $10

    Вітаю ) Нам необхідно створити ось таке вертикальне відео для instagram stories/fb reels https://t.ly/5Haxa на базі широкого відео (16x9): https://drive.google.com/file/d/1ZQHlfgcaLrLS7bS6uo1yQFa1j5zAO8jN/view?usp=sharing відео на задньому фоні наче ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 дней назад

  • Создать и выложить видео в Reels

    $5

    Необходимо создать видеоролик юмористического характера и выложить его у себя в Reels. Идеи для тематики видеоролика ограничиваются только вашей фантазией, главное упомянуть нашу соцсеть или описать одну из ее функций. Количество подписчиков не имеет ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Открыт
    12 дней назад

  • Створення повноцінного відео

    $400

    За 20 відео заплачу 200 доларів 1 відео 10 доларів на анг напиши Old money | New Money Аналог на руснявому АПОЛЛО Після 20 відео доплачу 200 доларів потрібно повноцінне відео ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Записать видео отзыв об услугах компании.

    $11

    Записать видео отзыв об услугах компании. трудоустройство. Агентство по трудоустройству за рубежом. Рассматриваем граждан Украины, Беларуси и стран средней Азии. Текст предоставим, длина отзывы около минуты-полторы

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Открыт
    14 дней назад

  • Монтаж видео для Ютуб

    $10

    Нужно сделать монтаж видео в ютуб, сделать плавные переходы, обрезать тишину, и нарезать на шортсы. Также нужно сделать обложку для видео

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    15 дней назад