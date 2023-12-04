Створення повноцінного відео

$400
ВидеомонтажЗакрыт5 заявок13 просмотров
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За 20 відео заплачу 200 доларів 1 відео 10 доларів

на анг напиши Old money | New Money

Аналог на руснявому АПОЛЛО

Після 20 відео доплачу 200 доларів

потрібно повноцінне відео

матеріалів ненадаю , відео 12-15 хв

Оплата лише через біржу

Лише Українці

12 дней назад
Yura_F
Юра 
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
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