Нужна актриса для видео-отзыва

Обязательно только девушка! Нужно записать 25 секундное видео на украинском языке, в ввидео будет рассказываться про инструкцию пополнения и процесс игры. Видео референс предоставлю, необходимо будет озвучить слово в слово. Речь должна быть четкой, ясной без картавости, видео должно быть хорошего качества и с хороим задним фоном, примерно как на видео.