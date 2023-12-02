Нужна актриса для видео-отзыва

$100
ВидеомонтажОткрыт11 заявок51 просмотр
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Обязательно только девушка! Нужно записать 25 секундное видео на украинском языке, в ввидео будет рассказываться про инструкцию пополнения и процесс игры. Видео референс предоставлю, необходимо будет озвучить слово в слово. Речь должна быть четкой, ясной без картавости, видео должно быть хорошего качества и с хороим задним фоном, примерно как на видео.

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