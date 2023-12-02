Видеоуроки по фитнесу

ВидеомонтажОткрыт9 заявок38 просмотров
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видеоуроки по фитнесу в вечное пользование. Рассматриваю варианты:

1. Уже записанные видеоуроки

2. Записать видеоуроки для меня

Одно видео (15-30 мин) с наложенной музыкой, без комментариев, в фитнес зале. Темы есть разные - предоставлю интересующие.

Всего планирую выкупить 10-15 видео
19 дней назад
Леся
43 годаРоссия
год в сервисе
Была
19 дней назад
Заявки фрилансеров
Арина
23 года
6 дней в сервисе
Была
4 дня назад
6 дней назад
Кирилл
23 года
22 дня в сервисе
Был
5 дней назад
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Артем
20 лет
15 дней в сервисе
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9 дней назад
15 дней назад
Глеб
23 года
17 дней в сервисе
Был
6 дней назад
17 дней назад
Володимир
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Был
16 дней назад
18 дней назад
Александр
32 года
месяц в сервисе
Был
9 дней назад
18 дней назад
Владислав
23 года
18 дней в сервисе
Был
16 дней назад
18 дней назад
Лайла
19 лет
19 дней в сервисе
Была
18 дней назад
19 дней назад
Юсуф
18 лет
19 дней в сервисе
Был
19 дней назад
19 дней назад
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