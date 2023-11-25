Сделать цветокор

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок23 просмотра
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Необходимо поработать над красным фоном в видео. сделать его максимально приближенным к оттенку референса. при этом чтобы кожа человека практически не изменилась. прислать файл проекта и готовый ролик.

23 дня назад
guest_15953740194598
3 года в сервисе
Была
11 дней назад
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