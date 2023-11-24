Легкая работа для тех кто знак гта

$15
ВидеомонтажОткрыт5 заявок30 просмотров
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Привет, эта работа подойдет для тех кто разбирается в игре Аризон РП (самп) это Гта Сан Андреас но по сети!, нужно снимать путь бомжа, заходите в игру на мой аккаунт, и с включенной записью экрана играете, после чего делаете легкий монтаж, обрезка видео, добавление музыки, текста, переходов, примеры предоставлю и шрифты музыку и такое тоже могу предоставить!, и написание сценария озвучки чтобы я озвучил то что вы делали в игре и показали на видео!, после сведение озвучки и все!

Внимание! Писать только тем кто играл в Аризону РП!!!

24 дня назад
Джони
Украина
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