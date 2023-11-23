Сжать видео без потери качества

Вітаю! Я шукаю зараз монтажера для моєї мами. В неї є різні ідеї для відео, але поки ще не прописані у чіткі ТЗ, та по термінам це не терміново, а десь на протязі ...
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