Сжать видео без потери качества

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок28 просмотров
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Срочно, в течении часа сжать видео 154 Мб в 20 Мб без потери качества. В базовых онлайн конвертерах не получается, нужен профессионал

месяц назад
guest_1692367828292
Украина
4 месяца в сервисе
Была
23 дня назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
$10
1 день
UAH
ТОП-5
Видеомонтаж
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