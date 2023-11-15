Монтаж видео и мини анимации

Стоит задача создать дипфейк с актером из Форсаж для магазина автоаксессуаров. Рассматриваем все варианты и предложения по цене и срокам. Исполнитель только Украина! Примеры работ и цена услуги укажите в личку. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
могу смонтировать видео
1 минут видео - 25 - 100грн
5 минут видео - 100 - 250грн
10 минут видео - 250 - 500грн
1 час видео - 300 - 1000грн
в начале предоплата (небольшая)
статус роботы больше 2 лет
показываю примерный монтаж бесплатно! (Где то на 20 секунд)
ЕСЛИ ВИДЕО ЛЕГКО СМОНТИРОВАТЬ ТО СУМА ЗА ВИДЕО БУДЕТ НАМНОГО МЕНЬШЕ!
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