Монтаж видео и мини анимации

ВидеомонтажЗакрыт10 заявок58 просмотров
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могу смонтировать видео

1 минут видео - 25 - 100грн

5 минут видео - 100 - 250грн

10 минут видео - 250 - 500грн

1 час видео - 300 - 1000грн

в начале предоплата (небольшая)

статус роботы больше 2 лет

показываю примерный монтаж бесплатно! (Где то на 20 секунд)

ЕСЛИ ВИДЕО ЛЕГКО СМОНТИРОВАТЬ ТО СУМА ЗА ВИДЕО БУДЕТ НАМНОГО МЕНЬШЕ!

месяц назад
guest_1700510814318
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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