Создать и выложить Reels

Необходимо создать Reels юмористического характера (не юмористического можно обсудить) с упоминанием новой социальной сети, так же возможен обзор любой из функций приложения. Идеи по созданию видео ограничены только фантазией самого автора. Этот Reels необходимо выложить у себя в профиле, количество подписчиков не важно, главное - попытка зайти в тренды. Количество мест на задание не ограничено, рассмотрим каждого. В случае успеха возможно длительное сотрудничество