Создать и выложить Reels

задача: Нужно сделать презентацию по кейсам компании. Логотип пока взять с сайта , сейчас разрабатывается ребрендинг, логотип поменяется. Название презентации - наши кейсы. Сами кейсы находятся на страничке https://udesire.ru/portfolio/ Цель презентации - отправка потенциальным клиентам для подтверждения ...
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Необходимо создать Reels юмористического характера (не юмористического можно обсудить) с упоминанием новой социальной сети, так же возможен обзор любой из функций приложения. Идеи по созданию видео ограничены только фантазией самого автора. Этот Reels необходимо выложить у себя в профиле, количество подписчиков не важно, главное - попытка зайти в тренды. Количество мест на задание не ограничено, рассмотрим каждого. В случае успеха возможно длительное сотрудничество
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