Необходимо создать Reels юмористического характера (не юмористического можно обсудить) с упоминанием новой социальной сети, так же возможен обзор любой из функций приложения. Идеи по созданию видео ограничены только фантазией самого автора. Этот Reels необходимо выложить ...
- $10Видеомонтаж9 заявокЗакрыт14 дней назад
Всем доброго времени суток. У меня в профиле есть заказ "Комплексное продвижение приложения (социальной сети)" относящийся к категории "Маркетинг" однако данный заказ не отражает всей сути, чего мы ищем. В общем, в нашу семью, создавшую ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $5000
Всем доброго времени суток, цена в заказе указана корректно, однако, для того, чтобы такую сумму заработать нужно приложить тектонические усилия по продвижению приложения, если у вас нет времени, мотивации, достаточных навыков а главное желания, то ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $1000
Доброго времени суток. Нам нужен программист, способный сделать качественный back end для размещения в google play market и app store. Есть готовая верстка сделанная на flutter. Нужен сделать back на php/laravel/yii2 или python/django/fastapi Основное что нам ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Все доброго времени суток! Прошу внимательно прочитать описание. Пока на сайте есть этот заказ, исполнитель еще не найден. В общем есть готовое ТЗ, сделанное до максимальности простым, но в то же время все подробно описано, то ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрытгод назад