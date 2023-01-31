renimus

Алексей renimus

 
58 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать и выложить Reels

    $10

    Необходимо создать Reels юмористического характера (не юмористического можно обсудить) с упоминанием новой социальной сети, так же возможен обзор любой из функций приложения. Идеи по созданию видео ограничены только фантазией самого автора. Этот Reels необходимо выложить ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Создание 10 публикаций для продвижения в соц. сетях

    Всем доброго времени суток. У меня в профиле есть заказ "Комплексное продвижение приложения (социальной сети)" относящийся к категории "Маркетинг" однако данный заказ не отражает всей сути, чего мы ищем. В общем, в нашу семью, создавшую ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Комплексное продвижение приложения (социальной сети)

    $5000

    Всем доброго времени суток, цена в заказе указана корректно, однако, для того, чтобы такую сумму заработать нужно приложить тектонические усилия по продвижению приложения, если у вас нет времени, мотивации, достаточных навыков а главное желания, то ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Back end приложения

    $1000

    Доброго времени суток. Нам нужен программист, способный сделать качественный back end для размещения в google play market и app store. Есть готовая верстка сделанная на flutter. Нужен сделать back на php/laravel/yii2 или python/django/fastapi Основное что нам ...

    PHPPythonLaravelDjangoFlutter
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Back end приложения отзывов

    Все доброго времени суток! Прошу внимательно прочитать описание. Пока на сайте есть этот заказ, исполнитель еще не найден. В общем есть готовое ТЗ, сделанное до максимальности простым, но в то же время все подробно описано, то ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    год назад