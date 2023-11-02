Создание 10 публикаций для продвижения в соц. сетях

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка22 просмотра
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Всем доброго времени суток. У меня в профиле есть заказ "Комплексное продвижение приложения (социальной сети)" относящийся к категории "Маркетинг" однако данный заказ не отражает всей сути, чего мы ищем. В общем, в нашу семью, создавшую приложение относящаяся к категории социальных сетей, нужен человек, который создаст видео, аудио, тексты, фото и т.д. и т.п. про наше же приложение, и публиковать во все возможные социальные сети, Вк, Телеграм, YouTube, Яндекс Дзен, VC и т.д. и т.п. Само приложение несет в себе функции про которые можно записывать например Shorts, поэтому самое главное, креативный подход, озвучка, монтаж, текст, креативность, опыт, упорство, целеустремленность. Заключается ограниченный договор на 100000 скачиваний, оплата по факту, 1 скачивание = 1 руб. Сделаете 100 000 скачиваний, получите 100 000 руб. Для нашего приложения нет возрастных, географических, да и вообще каких-либо ограничений, оно нужно всем, разумеется мы верим в то, что это приложение будет установлено у всех, потому что конкурентов мы не видим. Заключаем договор, предоставляем доступы ко всем статистическим сервисам, в этом плане все прозрачно, делаете вирусный контент, люди скачивают приложение, Вы получаете оплату.

2 месяца назад
renimus
58 летРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад
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