Нужно смонтировать одно видео для ютуб шорс

$5
ВидеомонтажЗакрыт33 заявки120 просмотров
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Что нужно сделать:

1. Вырезать мертвые места

2. Добавить субтитры

3. Добавить музыку

Это видеопримеры, но я ожидаю лучшего результата:

1. https://www.youtube.com/shorts/NWuFtAMy-jY

2. https://www.youtube.com/shorts/RVABZ1qd4es

3. https://www.youtube.com/shorts/b4DE2mtvn3A

4. https://www.youtube.com/shorts/jy8nBX7LUlc

2 месяца назад
evgenii_titov
19 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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