Монтаж видео (октябрь)

$114
ВидеомонтажЗакрыт2 заявки10 просмотров
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Описание по уже проделанной работе в приложении.

За октябрь вышло $114 (включая монтаж и 12 за Captions)

2 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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