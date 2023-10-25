Нужен монтаж видео и вообще крутой контент-мейкер.

$10
ВидеомонтажЗакрыт18 заявок85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для начала нужно смонтировать 45-секундный рекламный видеоролик в CapCut или других программах. Пусть это будет как тестовое задание.

Видео, из которых лепить, открою в icloud.

Сценарий и аудиодорожка тут: https://t.me/yoga123123/4

Если сделаете клево и быстро, готов платить за такие работы на потоке.

А вообще нужно пилить контент на 2 блога (в основном рилсы и рекламные ролики не больше минуты)

- Первый про йогу (жене).

- Второй влог про жизнь в Таиланде и рефлексию. (мой ?)

Если вы привыкли затягивать на неделю, а потом писать заказчику, что мало деняк - пожалуйста пропустите это, пожалуйста.

Ищем в первую очередь человека идейного, насмотренного, не кисложопого (простите, наболело). Режиссера по духу, контент-мейкера ... тарантино ?

Да, сразу присылайте примеры работы в ответе.

2 месяца назад
aktivok
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад