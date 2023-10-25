Нужен монтаж видео и вообще крутой контент-мейкер.

Состав видео: 65 шт. Сценарий видео посвящения в 10 класс по типу игры «Форд Боярд» Видео начинается с вступительного ролика, где показывается школьное здание и вход в него. Затем камера переходит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для начала нужно смонтировать 45-секундный рекламный видеоролик в CapCut или других программах. Пусть это будет как тестовое задание.
Видео, из которых лепить, открою в icloud.
Сценарий и аудиодорожка тут: https://t.me/yoga123123/4
Если сделаете клево и быстро, готов платить за такие работы на потоке.
А вообще нужно пилить контент на 2 блога (в основном рилсы и рекламные ролики не больше минуты)
- Первый про йогу (жене).
- Второй влог про жизнь в Таиланде и рефлексию. (мой ?)
Если вы привыкли затягивать на неделю, а потом писать заказчику, что мало деняк - пожалуйста пропустите это, пожалуйста.
Ищем в первую очередь человека идейного, насмотренного, не кисложопого (простите, наболело). Режиссера по духу, контент-мейкера ... тарантино ?
Да, сразу присылайте примеры работы в ответе.
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