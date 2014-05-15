Для начала нужно смонтировать 45-секундный рекламный видеоролик в CapCut или других программах. Пусть это будет как тестовое задание. Видео, из которых лепить, открою в icloud. Сценарий и аудиодорожка тут: https://t.me/yoga123123/4 Если сделаете ...
Я против войны в Украине!
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- $10Видеомонтаж18 заявокЗакрытмесяц назад
Я беру этот запрос: https://github.com/ezabitov/PQYandexDirect/blob/master/PQYandexDirect.mВставляю свои данные, но выдает ошибку "В ReportDefinition отсутствует обязательное поле FieldNames»Прошу помочь.Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $100
Сделать скрипт, который делал бы лайки автоматически друзьям на стену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Суть проблемы: стандартными средствами Яндекса нельзя выгрузить отчет, включающий нужные мне показатели рекламной компании. Именно выгрузить. Хотя я могу их посмотреть через ДиректКоммандер (родное приложение Яндекса), но выгрузить в эксель не могу. Есть что-то, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
10 лет назад
Уже второй раз работаем с Игорем. Все нормально.
Ответный отзыв
За 2 часа скрипт был готов! Второй раз обращаюсь к Роме и по-настоящему знаешь, что дело будет сделано. Без косяков. Мой скриптик уже работает)
$100
10 баллов
10 лет назад
Да, Игорь заплатил даже больше, чем договаривались. Можно смело работать с Игорем. Человек надежный.
Ответный отзыв
Программа непростая. Роме пришлось биться около 3-х дней насмотря на дни рождения, выходные и т.д. сделал все так, как я и хотел! До него около сотни человек отказались от выполнения задачи. 3 согласились но в итоге сдулись (Призанилсь, что это им не по силам) Заплатил щедро, профессиональный подход уважаю. Роме большое спасибо.