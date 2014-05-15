Программа непростая. Роме пришлось биться около 3-х дней насмотря на дни рождения, выходные и т.д. сделал все так, как я и хотел! До него около сотни человек отказались от выполнения задачи. 3 согласились но в итоге сдулись (Призанилсь, что это им не по силам) Заплатил щедро, профессиональный подход уважаю. Роме большое спасибо.