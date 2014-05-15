aktivok

Игорь Мерзликин aktivok

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Сделать скрипт для вконтакте.
Уже второй раз работаем с Игорем. Все нормально.
За 2 часа скрипт был готов! Второй раз обращаюсь к Роме и по-настоящему знаешь, что дело будет сделано. Без косяков. Мой скриптик уже работает)
Ответный отзыв
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сделать отчет в Excel через API Яндекс.Директ.
Да, Игорь заплатил даже больше, чем договаривались. Можно смело работать с Игорем. Человек надежный.
Программа непростая. Роме пришлось биться около 3-х дней насмотря на дни рождения, выходные и т.д. сделал все так, как я и хотел! До него около сотни человек отказались от выполнения задачи. 3 согласились но в итоге сдулись (Призанилсь, что это им не по силам) Заплатил щедро, профессиональный подход уважаю. Роме большое спасибо.
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