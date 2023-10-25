Ищу человека, который сможет научить вести YouTube, TikTok аккаунты.

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Ищу человека, который понимает как грамотно вести аккаунты на таких платформах как: YouTube, TikTok, Instagram по разделу Shorts. Естественно, за оплату. У кого есть опыт в данной сфере, жду отклика

2 месяца назад
danil1997
Данил 
26 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад