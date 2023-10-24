Записать видео отзыв (две девушки)

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок21 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно две девушки, записать краткий видео отзыв

Пример отправлю

Длительность - 20 секунд

Сложность - 0 из 10

2 месяца назад
maximusglk
Максим 
23 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Нужна помощь с программой Xilisoft

    $20

    Добрый день, у меня купленная программа Xilisoft Video Converter Ultimate за 40$. Раньше всё отлично работало, сейчас понадобилась - не могу запустить, нужно либо достать лицензию из программы либо восстановить её работоспособность. Вопросы ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Съемка и монтаж роликов

    Приветствую я представляю Интернациональную Онлайн Школу Академию. Наша команда в поиске креативного видеомонтажёра по совместительствую личности которая готова записывать креативные видео уроки в сфере финансов и инвестиций. От себя мы представляем подробный текст который необходимо ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Креатив для реклами Youtobe Shorts

    Потрібно створити креатив для реклами Youtobe Shorts Тематика: рецепти, кулінарія. Креатив повинен бути стильним, підходити під розміри Youtobe Shorts, бажано зробити відео-креатив, із закликом вступити в ТГ канал, довжина не більше 10 - 15 секунд. ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Видео монтаж по игре Tarkov

    $50

    Мне нужен человек который за определенную оплату сделает мне качественный проект ( видео для ютуба ) на тему хайлайт-фрагмувик, пример : ( https://youtu.be/deLk5V1sQac?si=Nmvw12e7_zr1ri38 ) Цена по договорённости

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Огляд Фільмів

    $12

    Мені потрібна людина яка буде робити короткий огляд фільмів Відео такі як на каналах " КЛИФФХЭНГЕР, Краткий Капитан " 1 Дати ідею для написання фільма 2 Подивитись цей фільм ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Нужен короткий рекламный ролик / нарезка для рекламного креатива в ТГ

    Нужен рекламный ролик-нарезка под какую-нибудь подходящую музыку на тему бушкрафта - выживание в дикой природе. Т.е. найти несколько видео и сделать из них нарезку под свою музыку, каждый фрагмент длиться 2-3-5 сек, сам ролик не ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Монтаж ролика Dota2

    $1

    https://www.youtube.com/watch?v=k6R9U-ZeGyA&amp;t=2s&amp;ab_channel=lefrutchan пример того что я хочу видеть. ролик 15-20 минут. Стилистика может быть похожей, желательно знать 3D + 2D анимацию. исходники предоставляю. первая работа будет тестовой, цена за неё 700рублей,это ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Записать видео отзыв о компании.

    $11

    Записать видео отзыв, по теме: трудоустройство. Рассматриваем граждан Украины, Беларуси и стран средней Азии. Текст предоставим, длина отзывы около минуты-полторы.

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    месяц назад