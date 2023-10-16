Монтаж ролика Dota2

$1
ВидеомонтажЗакрыт8 заявок44 просмотра
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https://www.youtube.com/watch?v=k6R9U-ZeGyA&t=2s&ab_channel=lefrutchan

пример того что я хочу видеть.

ролик 15-20 минут.

Стилистика может быть похожей, желательно знать 3D + 2D анимацию.

исходники предоставляю.

первая работа будет тестовой, цена за неё 700рублей,это тестовый ролик, ищу монтажера для долгосрочного сотрудничества, цена обговаривается и зависит от того что вы сможете сделать. В процессе работы могу брать на себя какие-то задачи.

Важно :

1. Следил за мемами и желательно понимал тенденции и был готов обучаться новому.

2. Владение 3D и 2D графикой. Азы Blender 3D, Adobe Photoshop, Adobe After Effects.

3. Выполнение задачи в срок.

4. Стиль, вкус и насмотренность будет вашим преимуществом.

2 месяца назад
guest_1697573993864
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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