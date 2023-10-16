Монтаж ролика Dota2

Записать видео отзыв, по теме: трудоустройство. Рассматриваем граждан Украины, Беларуси и стран средней Азии. Текст предоставим, длина отзывы около минуты-полторы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.youtube.com/watch?v=k6R9U-ZeGyA&t=2s&ab_channel=lefrutchan
пример того что я хочу видеть.
ролик 15-20 минут.
Стилистика может быть похожей, желательно знать 3D + 2D анимацию.
исходники предоставляю.
первая работа будет тестовой, цена за неё 700рублей,это тестовый ролик, ищу монтажера для долгосрочного сотрудничества, цена обговаривается и зависит от того что вы сможете сделать. В процессе работы могу брать на себя какие-то задачи.
Важно :
1. Следил за мемами и желательно понимал тенденции и был готов обучаться новому.
2. Владение 3D и 2D графикой. Азы Blender 3D, Adobe Photoshop, Adobe After Effects.
3. Выполнение задачи в срок.
4. Стиль, вкус и насмотренность будет вашим преимуществом.
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