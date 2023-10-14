Накидать видео под музыку

Мне нужно устраивающее меня лицо, которое снимет (можно дома) серию коротких видео, в которых будет произносить тексты для TikTok и YouTube каналa "Небесные Диалоги" или "Эй, звезда!". Западные и российские исполнители известны своими "разговорами" под ...
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Нужно накидать отрывки видео под музыку подходящую, и переходы под бит
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