Съемка и Монтаж Reels в Киеве

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Нужно снять 30 Reels в студии и смонтировать. На съемки есть 4-5 часов. На монтаж до 4 дней. 

Пишите сразу с кейсами и ценой.

2 месяца назад
guest_16972869731757
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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