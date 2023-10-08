Сделать ролик для Инстаграма (Cup Cut / Splice)

Добрый вечер. Требуется сделать 15 сек ролик для Инстаграм Stories. Ролик на тему продажи интернет-книги. Нарезать материал из представленных видео (3 ролика с реальными людьми), наложить аудио нашего диктора, и добавить пару эффектов, что бы это было красиво, динамично и привлекало внимание (может эффектами, может звуком).



Работы на самом деле не много. Специалист, кто режет риллсы каждый день, сможет сделать быстро и качественно.



Раскадровка:

1-7 секунды (вставка 3 ребят с наших роликов, которые мы записывали, которые держат книгу в руках).

8-15 секунда - как листают книгу, ее элементы. Тут можно добавить эффекты.



Будем пускать трафик только на роллс / сторис с свайпом.



Пишите цену и сроки.