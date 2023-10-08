Видео отзыв Телеграм

Ищем удаленного специалиста по видеомонтажу для создания рекламных роликов в стиле Direct Response из предоставляемого исходного материала. Ролики предназначены для таргетированной рекламы в Facebook/Instagram. Примеры работ: [https://creativemilkshake.com/pages/ugc-ads]. Требования: опыт в создании рекламных роликов, уверенное владение ...
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Нужно снять видео отзыв техники Apple примерно 14-30 сек
Нужно просто снять ваш Айфон с текстом "Покупал айфон с магазина ВинГаджет, быстро доставили за 2-3 дня, всем доволен, а так же сделали маленький подарок к покупке, Спасибо!
Внимание: своё лицо снимать не нужно, только ваш телефон и коробку от него!
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