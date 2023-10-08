Видео отзыв Телеграм

Нужно снять видео отзыв техники Apple примерно 14-30 сек

Нужно просто снять ваш Айфон с текстом "Покупал айфон с магазина ВинГаджет, быстро доставили за 2-3 дня, всем доволен, а так же сделали маленький подарок к покупке, Спасибо!



Внимание: своё лицо снимать не нужно, только ваш телефон и коробку от него!