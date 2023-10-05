Смонтировать фильм про 1 класс (с интервью детей)

потрібно створити 9 stories і 3 reels для Інста в місяць на спортивну тематику…
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интервью с детьми (список вопросов) и есть съемка в классе и в школе.
Необходимо интервью перемежать с нарезкой школьных будней.
Добавить титр с вопросом перед каждым блоком ответов детей.
Пример фильма отправлю. Нужно сделать подобное видео
Музыку на фон при необходимости тоже загружу
Откликайтесь сразу с указанием сроков и стоимостью вашей работы
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