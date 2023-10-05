Смонтировать фильм про 1 класс (с интервью детей)

ВидеомонтажЗакрыт26 заявок103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интервью с детьми (список вопросов) и есть съемка в классе и в школе.

Необходимо интервью перемежать с нарезкой школьных будней.

Добавить титр с вопросом перед каждым блоком ответов детей.

Пример фильма отправлю. Нужно сделать подобное видео

Музыку на фон при необходимости тоже загружу

Откликайтесь сразу с указанием сроков и стоимостью вашей работы

2 месяца назад
ek_suzie
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Reels e story

    $10

    потрібно створити 9 stories і 3 reels для Інста в місяць на спортивну тематику…

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видеомантаж короткой рекламы

    Добрый день! Необходимо смонтировать 2-3 рекламных ролика из уже существующих видео (сделать нарезку, склейку, аудио ряд), а так же добавить эффекты по необходимости и информацию. В ближайшее время. Спасибо.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрытнет даты

  • Смонтировать reels

    Доброго времени суток! Я ux/ui дизайнер и мне нужно смонтировать рилс: распаковка одного из моего кейса У меня отсняты материалы, есть приблизительная раскадровка и текст для сценария, который нужно ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • 3d по инструменту

    Добрый день! Необходимо три коротеньких видео по инструменту, а именно: Отрезные диски Сверла по металлу Биты Все инструменты нужно будет отрисовать и анимировать. Идея видео проста: Показываем структуру ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн для відео

    $50

    Ціна не є фіксованою! Є відео у такому форматі, відео зараз знімається, дизайн елементи що будете робити, треба у такому форматі що додав внизу. Тепер сюжет відео - Забудь о комиссиях до 40% для агрегаторов ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад