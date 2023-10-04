Смонтировать reels

Ролик для ютуба смонтирован, нужно его подкрасить, поработать с цветом. Я сам не умею делать цветокоррекцию, но есть понимание, что я хочу. Прикладываю ссылку на видео, где цвет тот, который я хочу на своем ролике ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Я ux/ui дизайнер и мне нужно смонтировать рилс: распаковка одного из моего кейса
У меня отсняты материалы, есть приблизительная раскадровка и текст для сценария, который нужно разместить.
Основные требования: стильно, минимализм, приятная музыка, также рассматриваю в качестве звука свой голос с субтитрами, читабельный современный текст для субтитров.
При успешной работе повторные заказы.
При отклике прикрепите свои работы и напишите стоимость (рассматриваю переводы преимущественно в Беларусь и Россию).
Если дочитали до конца, в комментариях к заказу напишите слово кейс!
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