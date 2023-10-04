Смонтировать reels

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки27 просмотров
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Доброго времени суток!

Я ux/ui дизайнер и мне нужно смонтировать рилс: распаковка одного из моего кейса

У меня отсняты материалы, есть приблизительная раскадровка и текст для сценария, который нужно разместить.

Основные требования: стильно, минимализм, приятная музыка, также рассматриваю в качестве звука свой голос с субтитрами, читабельный современный текст для субтитров.

При успешной работе повторные заказы.

При отклике прикрепите свои работы и напишите стоимость (рассматриваю переводы преимущественно в Беларусь и Россию).

Если дочитали до конца, в комментариях к заказу напишите слово кейс!

3 месяца назад
shimanovichmasha
23 годаБеларусь
год в сервисе
Была
месяц назад
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