Сделать цветокоррекцию видео ролика. 13 минут.

Есть фото и видео онлайн-церемонии бракосочетания, которая прошла на Мальдивах. Требуется из них сделать 3 ролика для личного блога, предложив идеи и реализовав их.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ролик для ютуба смонтирован, нужно его подкрасить, поработать с цветом. Я сам не умею делать цветокоррекцию, но есть понимание, что я хочу. Прикладываю ссылку на видео, где цвет тот, который я хочу на своем ролике (кадры с природы на 6:15)
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