Сделать цветокоррекцию видео ролика. 13 минут.

Ролик для ютуба смонтирован, нужно его подкрасить, поработать с цветом. Я сам не умею делать цветокоррекцию, но есть понимание, что я хочу. Прикладываю ссылку на видео, где цвет тот, который я хочу на своем ролике (кадры с природы на 6:15)

https://www.youtube.com/watch?v=F9f0yRpzoaY