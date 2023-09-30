Помощь с фото и видео монтажом проекта

Нужно создание хронологического видео по фото, аудио, видео и документам с голосовым описанием ситуации (диктор, ведущий), довести саму суть проблемы. Продолжительность - до часа. Подробнее - в переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа с двумя проектами:
Для первого проекта:
Сделать аватарку и верхний баннер сообщества 18+ ВК
Сделать небольшое видео превью (порядка 10 сек.), которое будет вставляться перед видеороликами
Для второго проекта:
Оформить визуально группу тату-салона ВК (аватарка, баннеры, картинки для меню, логотип)
Небольшое видео-превью салона (порядка 15 сек.)
Бюджет на оба проекта: 28$ , сделать надо в короткие сроки, подробное тз скину в ЛС, работа НЕ сложная
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